Esaurito il flusso lavico sullo Stromboli

Vulcano

Persiste, con intensità variabile, l’attività di spattering dall’area craterica nord

Si è già esaurito ed è in raffreddamento il flusso lavico fuoriuscito dallo Stromboli a seguito dell’esplosione «maggiore» delle prime ore di stamane. Lo evidenzia l’Ingv che ha potuto appurarlo attraverso le telecamere di videosorveglianza.Persiste, con intensità variabile, l’attività di spattering dall’area craterica nord. Dal punto di vista sismico, dopo l’esplosione «maggiore» delle 02:17, l’ampiezza del tremore vulcanico sta oscillando tra i valori medio e alto.Dal punto di vista turistico, complici le belle giornate, lo Stromboli, in questi giorni, continua ad essere meta dei tanti gruppi di escursionisti, in prevalenza stranieri, che, in questo periodo, sono nelle Eolie

