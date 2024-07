Furgone si schianta contro un camion in galleria: un morto sulla A18 tra Messina e Catania

La tragedia

L'incidente all’interno della galleria Sant’Alessio in territorio del comune di Forza d’Agrò

E’ morto al policlinico di Messina Carmelo Iannino, il 58enne di Furci Siculo che era rimasto gravamente ferito nell’incidente stradale che si è verificato in mattinata lungo la A18 Messina-Catania, al km 29+800 sulla carreggiata in direzione Messina, all’interno della galleria Sant’Alessio in territorio del comune di Forza d’Agrò. L’uomo era al volante di un furgoncino Fiat quando si è schiantato per cause in corso d’accertamento contro altri due mezzi, un autocarro cassonato e un’autovettura. Le condizioni di Iannino sono subito apparse gravissime e nonostante il trasferimento in codice rosso al Policlinico di Messina non c’è stato nulla da fare.