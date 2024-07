Ponte sullo Stretto, arrivano le rassicurazioni di Salvini: «Obiettivo aprire i cantieri entro il 2024»

infrastrutture

Il ministro delle Infrastrutture fissa l'obiettivo. Entro fine anno non solo i progetti ma anche l'inizio della costruzione

Per realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina «l’obiettivo è approvare il progetto entro l’anno e aprire i cantieri entro il 2024». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, in diretta sui suoi canali social. «Ho sentito stamattina l’amministratore delegato della società Stretto di Messina», ha affermato il leader della Lega, parlando di Pietro Ciucci che proprio ieri aveva a sua volta assicurato che per l’opera «non ci sono dubbi sulla certezza». L’Ad della società Stretto di Messina negava anche la presenza di «indeterminatezza sui costi», parlando di copertura totale accertata dal Cipess, il Comitato interministeriale per la Programmazione economica e lo Sviluppo sostenibile.

«Opera che ridurrà l’inquinamento n maniera devastante»