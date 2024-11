Riprese fiction e incendio a Stromboli, la Regione parte civile nel processo

Giudiziaria

Il rogo, avvenuto nel maggio del 2022, provocò non pochi danni sull'isola. Era divampato nei luoghi in cui si stava girando una serie televisiva sulla Protezione civile

La Regione siciliana si è costituita parte civile nei procedimenti penali per il disastro ambientale a Stromboli per il rogo del 25 maggio del 2022, in corso al tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Lo ha deciso la giunta Schifani nella riunione di questo pomeriggio a Palazzo d’Orléans e la richiesta è stata presentata già dall’assessorato del Territorio e dell’ambiente e dal dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione.