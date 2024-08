Rubati i catalizzatori a tre mezzi di Messinaservizi

la denuncia

Gli episodi si sono verificati nell'isola ecologica di Spartà

Messinaservizi Bene Comune Spa, società in house dell’amministrazione peloritana informa che nelle scorse notti, presso l’isola ecologica di Spartà, si sono verificati gravi episodi di vandalismo e furti ai danni di tre dei veicoli operativi. Sono stati rubati in particolare i catalizzatori, «essenziali per il funzionamento dei veicoli, causando ritardi nella raccolta differenziata, in particolare nell’Area Nord della città», scrive l’azienda in una nota.