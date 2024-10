Tortorici, mezzo della forestale finisce fuori strada: un operaio è morto, due colleghi feriti

vigili del fuoco

Un ferito estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco

Tragedia oggi pomeriggio a Tortorici dove un mezzo della Forestale – per cause in corso di accertamento è uscito fuori strada ed il bilancio è pesante: un morto e due feriti. Sul posto sono stati chiamati ad intervenire i vigili del fuoco del Comando di Messina.

Sul posto è stata inviata la squadra dei vigili del fuoco di Sant’Agata Militello e l’autogru dalla sede centrale per il recupero del mezzo. Per estrarre dalle lamiere contorte il ferito sono stati usati i cuscini e il gruppo divaricatore. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118.

