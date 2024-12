Chi è Luigi Mangione, il ragazzo che è accusato dell’omicidio a New York del manager di UnitedHealthcare

l'arresto

Ha 26 anni, nato in Maryland ma il nome denota chiare origini italiane

Si chiama Luigi Mangione, ha 26 anni, ha chiare origini italiane, anche se è nato in Usa, e risiede in Maryland. E’ lui l’uomo arrestato dalla Polizia americana con l’accusa di essere l’assassino del Ceo di UnitedHealthcare Brian Thompson, il manager ucciso a colpi di arma da fuoco su un marciapiede del centro di Manhattan la scorsa settimana. Il dipartimento di polizia di New York ha spiegato che il ragazzo è stato fermato nei pressi di Altoona, in Pennsylvania mentre si trovava in un McDonald’s. «Al momento – hanno spiegato gli investigatori – si ritiene che sia la persona da noi sospettata per l’omicidio di Brian Thompson, avvenuto mercoledì scorso a Manhattan”.

Il giovane è stato trovato, al momento dell’arresto, con un articolo che parla della sua possibile presunta “motivazione e mentalità” nell’omicidio.

Secondo gli investigatori Mangione, laureato in una università privata americana e considerato un genio dell’informatica avrebbe avuto ostilità nei confronti del mondo della medicina e delle assicurazioni in ordine ad una persona cara che forse – a suo avviso – ha ricevuto un torto. Il ragazzo aveva una pistola simile a quella usata per uccidere Thompson, così come un silenziatore e un falso documento d’identità del New Jersey. Si tratta di una una “ghost gun”, un tipo di arma che può essere assemblata in casa da parti senza numero di serie, rendendole così difficili da rintracciare.