Il Big Mac con il pollo non è più esclusiva di McDonald’s: la decisione della Corte Ue

food

Accolto il ricorso di un'altra azienda

La Corte dell’Ue ha dichiarato che McDonald’s non può usare il marchio Big Mac in modo esclusivo per alcuni prodotti che contengono pollame. Lo ha deciso valutando che il brand non è stato utilizzato in modo consecutivo per cinque anni.

Il ricorso era stato avanzato da Supermac’s nel 2017 chiedendo la decadenza del marchio. L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) ha parzialmente accolto la domanda. La Corte ha ora annullato e riformato parzialmente la decisione Euipo: McDonald’s non ha dimostrato che il marchio contestato sia stato oggetto di un uso effettivo quanto ai panini con pollo, i prodotti con alimenti a base di pollame e i servizi forniti o connessi alla gestione di ristoranti e di altri locali o infrastrutture di ristorazione per il consumo e il drive-in e la preparazione di piatti da asporto.

