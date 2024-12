A Skopje protesta contro l’inquinamento atmosferico

agenzia

La capitale macedone tra ultime in Europa per qualità dell'aria

BELGRADO, 29 DIC – Una protesta contro il pesante e persistente inquinamento atmosferico si è svolta ieri sera a Skopje, con i manifestanti che hanno accusato il governo di non fare abbastanza per risolvere tale problema che costituisce una seria minaccia per la salute dei cittadini. ‘Vogliamo aria pulita’, ‘L’aria è per noi un veleno, ma il governo è sordo’ – questi alcuni degli slogan mostrati dai dimostranti su cartelli e striscioni. Il corteo di protesta, partito dal ministero dell’Ambiente, ha attraversato il centro della capitale macedone, toccando le sedi di governo e parlamento. Gli organizzatori – come riferito dai media regionali – hanno sollecitato interventi urgenti, affermando che le proteste andranno avanti fino a quando le autorità non adotteranno misure concrete ed efficaci per combattere la cattiva qualità dell’aria. Skopje, unitamente ad altre grandi città dei Balcani, in particolare Sarajevo, registra regolarmente uno dei maggiori tassi d’inquinamento atmosferico in Europa.

