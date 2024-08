Abu Mazen chiede ad Israele il permesso di visitare Gaza

agenzia

Sarà il premier Netanyahu a decidere se autorizzare la visita

TEL AVIV, 19 AGO – Il ministro palestinese Hussein Al-Sheikh ha inviato una lettera al capo del consiglio di sicurezza nazionale Tsachi Hanegbi per concordare una visita del presidente palestinese Abu Mazen nella striscia di Gaza. In Israele ritengono che Abu Mazen speri in un rifiuto per poter sostenere che Israele gli impedisce di raggiungere la Striscia. Sarà il primo ministro Benjamin Netanyahu a decidere se autorizzare la visita. Lo riferisce il sito Walla.

