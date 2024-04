Accordo tra Nasa e Nokia per portare il 4G sulla Luna

agenzia

La rete cellulare sarà installata con un lander di SpaceX

NEW YORK, 25 APR – Streaming e messaggi dalla Luna non saranno più fantascienza. Secondo quanto riferisce Cnn, la Nasa ha stipulato un accordo con la Nokia per portare il 4 G nello spazio. La rete cellulare sarà installata sulla superficie lunare con il prossimo lancio della SpaceX, la cui data non è stata ancora confermata. Il sistema sara’ posizionato dal lander nel punto più meridionale della Luna e sarà controllato in remoto dalla Terra. “La prima difficoltà per far funzionare la rete – ha spiegato Walt Engelund del Space Technology Mission Directorate della NASA – è di avere un equipaggiamento cellulare adatto allo spazio con le dovute misure, peso e carica elettrica, oltre al fatto che dovrà essere installata senza un tecnico. Dovrà inoltre essere in grado di funzionare nelle dure condizioni ambientali lunari con temperature estreme e radiazioni”. Una delle missioni del lander sarà quella di andare alla ricerca di ghiaccio. Secondo gli scienziati, il ghiaccio lunare potrebbe essere usato per creare ossigeno respirabile o persino carburante. Le immagini del ghiaccio eventualmente trasmesse tramite la rete cellulare sarebbero senza precedenti. Engelung ha anche sottolineato che la connettività cellulare è preziosa per il programma Artemis della Nasa. L’obiettivo è di riportare gli astronauti sulla Luna entro la fine del decennio. L’ente spaziale americano è alla ricerca di un sistema di comunicazione capace di sostenere la trasmissione di video in alta risoluzione e dati scientifici. Attualmente gli astronauti si parlano tra di loro attraverso una radio.

