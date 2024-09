Amb. Gatto al Forum mondiale in Corea sul clima

agenzia

Presenti primo ministro,Han Duk Soo e direttore Iea, Fatih Birol

ROMA, 05 SET – L’ambasciatrice d’Italia in Corea, Emilia Gatto ha partecipato al World Climate Industry Expo 2024 organizzata dal governo coreano ed dall’ International Energy Agency(Iea). All’iniziativa hanno preso parte, tra gli altri, il primo ministro della Repubblica di Corea Han Duk Soo e il direttore generale dell’Iea, Fatih Birol . La città portuale della Corea del sud diventa protagonista la città del dibattito internazionale nei settori del clima e dell’energia. Ad aprire i lavori è stato Birol, al quale il presidente coreano Yoon Suk Yeol, ha voluto conferire in questi giorni la più alta onorificenza diplomatica della Corea per gli importanti contributi sulle questioni internazionali relative all’energia e al clima.

