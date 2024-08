Appello Istituto Friedman per liberazione venezuelano Davila

agenzia

'Ue ha dovere morale di intervenire per liberazione dissidenti'

(V. ‘Arrestati due ex deputati di opposizione…’ delle 09:00) (ANSA) – CARACAS, 09 AGO – L’Istituto Milton Friedman si è rivolto alla comunità internazionale, e in particolare ai governi di Portogallo e Italia, sollecitando “ogni sforzo possibile” per la liberazione dell’ex deputato venezuelano di opposizione, Williams Davila, che è anche cittadino portoghese, arrestato nelle ultime ore a Caracas “dopo il suo appello alla premier Giorgia Meloni, in cui chiedeva il supporto dell’Italia”. “Non abbiamo più sue notizie, siamo in costante contatto con la sua famiglia e con gli amici dell’opposizione venezuelana”, spiega Alessandro Bertoldi, direttore esecutivo dell’organizzazione con sede in Roma e presente in oltre 30 Paesi. “Williams è un vero leone della libertà, è stato governatore di Merida e membro del parlamento, è uno dei più affermati leader dell’opposizione e da 5 anni fa parte del comitato scientifico del nostro Istituto Friedman”, aggiunge Bertoldi, che denuncia inoltre la sparizione dell’ex deputato di origine italiana Americo de Grazia. “L’Ue ha il dovere morale, civile e giuridico di intervenire ed esercitare ogni pressione per la liberazione dei dissidenti politici, tanto più quando sono anche cittadini europei”, conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA