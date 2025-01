Attentato a Tel Aviv, accoltellate due persone, una è grave

agenzia

L'aggressore sarebbe stato colpito

TEL AVIV, 21 GEN – Due persone sono state accoltellate poco fa nel centro di Tel Aviv, in via Nachalat Binyamin, uno dei feriti sarebbe grave. La via è solitamente frequentata da numerosi gruppi di giovani. Un uomo è stato visto correre via con un coltello in mano. La polizia ha riferito che i feriti sono un ragazzo di 24 anni e un uomo di 50. La polizia ha informato che l’attacco non è ancora finito. Sembra che l’aggressore sia stato colpito.

