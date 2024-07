Aumentano a 440 i casi di febbre del Nilo in Israele, 32 morti

agenzia

La maggior parte nel centro del Paese

TEL AVIV, 15 LUG – Continuano ad aumentare i casi in Israele di febbre del Nilo occidentale: secondo il ministero della Sanità se ne contano oramai 440, incluse 32 persone decedute a causa della malattia. La maggior parte dei casi si è registrata nel centro del Paese, dove il tasso di umidità offre un buon habitat per le zanzare che trasmettono il virus all’uomo. In genere – è stato precisato – l’80% circa di chi è stato infettato non sviluppa la malattia.

