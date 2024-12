Baghdad, ‘truppe siriane in fuga entrano in Iraq’

agenzia

Lo rivelano fonti della sicurezza irachena

(ANSA-) – BAGHDAD, 07 DIC – Truppe siriane in fuga di fronte all’avanzata dei ribelli jihadisti stanno passando il confine ed entrando in Iraq: lo ha reso noto una fonte della sicurezza di Baghdad. Le autorità irachene hanno autorizzato l’ingresso nel loro territorio di circa 2.000 fra soldati e ufficiali dell’esercito regolare siriano, fuggiti dai combattimenti con i ribelli, hanno detto all’Afp due funzionari della sicurezza irachena, precisando che tra loro ci sono anche dei feriti. I soldati siriani “fuggiti dai combattimenti” sono entrati attraverso il posto di frontiera di Al-Qaim, ha detto una delle fonti, aggiungendo che “le persone ferite sono state ricoverate per cure” nell’ospedale di questa località al confine con l’Iraq occidentale. (ANSA-).

