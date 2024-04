Biden con Obama e Bill Clinton per raccogliere 25 milioni

agenzia

L'evento organizzato da Anna Wintour

NEW YORK, 28 MAR – L’evento al quale Joe Biden parteciperà insieme a Barack Obama e Bill Clinton a New York raccoglierà 25 milioni di dollari, andando a rafforzare le casse del presidente nella sfida contro Donald Trump. L’appuntamento è in serata al Radio City Music Hall ed è stato organizzato da Anna Wintour di Condé Nast. All’evento – che vedrà il suo momento principale nel dialogo fra il presidente e due dei suoi predecessori democratici moderato da Stephen Colbert – parteciperanno anche star come Queen Latifah, Lizzo, Ben Platt, Cynthia Erivo e Lea Michele. I prezzi dei biglietti per il prestigioso appuntamento vanno dai 225 dollari ai 500.000 dollari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA