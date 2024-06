Biden vede Stoltenberg, ‘bene aumento della spesa per la Difesa’

agenzia

Il presidente riceve il segretario della Nato alla Casa Bianca

WASHINGTON, 18 GIU – Joe Biden ha incontrato il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in vista del summit che si terrà a Washington il mese prossimo per discutere di una serie di questioni, dall’Ucraina alla sicurezza dell’Indopacifico. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota sul colloquio. Il presidente ha accolto con favore le misure che gli alleati della Nato stanno intraprendendo per sostenere Kiev e per approfondire i partenariati, anche nell’Indo-Pacifico, si sottolinea nel comunicato. Biden e il segretario generale Stoltenberg hanno inoltre discusso dei progressi significativi in ;;materia di spesa per la difesa, incluso il fatto che un record di 23 alleati raggiungerà la soglia del 2% del Pil.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA