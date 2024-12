Blinken, distrutte le carte segrete prima della caduta di Kabul

agenzia

Il segretario di Stato al Congresso sul ritiro dall'Afghanistan

WASHINGTON, 11 DIC – Gli Stati Uniti hanno un “piano valido per tutto il mondo” che prevede la “distruzione di tutti i documenti classificati conservati in un’ambasciata in caso di evacuazione”. Lo ha detto il segretario di Stato Antony Blinken in un’audizione al Congresso sul caotico ritiro dall’Afghanistan ad agosto del 2012. “Il protocollo è stato applicato anche in quel caso e tutte le carte segrete sono state distrutte il 14 agosto, il giorno prima della caduta di Kabul”, ha spiegato Blinken.

