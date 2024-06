Cinque morti e decine di feriti per gli incendi in Turchia

agenzia

Le fiamme hanno colpito villaggi nel sud est

ISTANBUL, 21 GIU – Cinque persone sono morte e decine sono rimaste ferite, di cui 10 in modo grave, a causa degli incendi che hanno colpito diversi villaggi nel sud-est della Turchia, ha dichiarato il ministro della Sanità. “Cinque persone sono morte e 44 sono rimaste ferite, di cui 10 in modo grave” quando le fiamme si sono sviluppate in due aree vicino alla città sudorientale di Mardin, ha scritto il ministro della Salute Fahrettin Koca su X.

