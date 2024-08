Cinque morti per il passaggio dell’uragano Debby negli Usa

agenzia

Quattro solo in Florida, migliaia senza corrente elettrica

ROMA, 06 AGO – Sono 5 le persone morte, 4 in Florida, dopo che l’uragano Debby si è abbattuto negli Usa prima di indebolirsi in una tempesta tropicale. Lo riferiscono le autorità, scrivono i media americani. Tra le vittime, anche un ragazzo di 13 anni, ucciso da un albero caduto sul tetto di una casa nella città di Levy County, vicino a Gainesville. Gli altri morti sono un conducente finito in un burrone con il proprio camion nella contea di Hillsborough, nei pressi di Tampa; una donna e un bambino di 12 anni, la cui auto si è schiantata lungo una strada nella contea di Dixie, sempre in Florida. E ancora, nel sud della Georgia, un 19enne è deceduto dopo che un grosso albero è caduto su un portico di una casa a Moultrie. Il ritmo lento della tempesta potrebbe portare “inondazioni catastrofiche”, ha dichiarato Jamie Rhome, vice direttore del centro uragani. In Florida, ieri sera circa 150.000 case e aziende erano senza corrente. Altri 36.000 residenti in Georgia e Carolina del Sud sono rimasti al buio. Si prevede che la tempesta sfiorerà oggi e domani la costa, inondando il sud-est della Georgia, South e North Carolina, prima di spostarsi nell’entroterra vicino alla costa della Carolina del Sud giovedì.

