Deputato Texas primo democratico a chiedere ritiro Biden

agenzia

Doggett lo esorta pubblicamente a fare un passo indietro

NEW YORK, 02 LUG – Il deputato del Texas Lloyd Doggett chiede a Joe Biden di farsi da parte, divenendo il primo democratico a esortare pubblicamente il presidente a ritirarsi. “Dovrebbe prendere la dolorosa e difficile decisione di ritirarsi”, ha detto Doggett spiegando che la sua decisione di uscire allo scoperto “non è stata presa alla leggere e non intacca il rispetto nutrito nei confronti di Biden. Detto questo l’impegno di Biden è nei confronti del Paese e per questo chiedo” che si ritiri.

