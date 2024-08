Ecuador, la vice denuncia Noboa per violenza politica di genere

agenzia

Abad: il presidente "è un maschilista e un misogino"

QUITO, 13 AGO – Il presidente ecuadoriano Daniel Noboa è stato denunciato dalla sua vice Verónica Abad per violenza politica di genere presso il Tribunale politico di Quito. “E’ un maschilista e un misogino”, ha detto la Abad accusandolo di trattamento ostile nei suoi confronti per essere stata “politicamente esautorata”. Il motivo dello scontro è stato il trasferimento della donna in Turchia per presunti motivi di sicurezza lo scorso 8 agosto, nonostante la sua destinazione come ambasciatrice della pace fosse Israele, nomina questa ricevuta nel 2023. “Continuerà a svolgere le sue funzioni fino a quando non sarà organizzato il suo ritorno all’Ambasciata dell’Ecuador a Tel Aviv”, si legge nel documento che giustifica il suo cambiamento di destinazione. Non è la prima volta che il presidente dell’Ecuador e la sua vice sono ai ferri corti. Recentemente la Abad ha accusato Noboa di limitare la sua libertà di espressione e di non permetterle di andare in ferie.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA