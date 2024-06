Europee: premier greco, ‘votiamo per avere una voce forte’

agenzia

Mitsotakis ha votato a nord di Atene

ATENE, 09 GIU – “Oggi è una giornata di sole e stiamo votando per una Grecia forte in un’Europa forte. Voglio sottolineare ancora una volta che le elezioni sono una celebrazione della democrazia e che maggiore è la partecipazione, più forti diventano i nostri valori democratici”: lo ha detto il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, dopo aver votato nel suo centro elettorale a Kifissia, sobborgo a nord di Atene. Il primo ministro conservatore ha aggiunto che nei prossimi cinque anni verranno prese “decisioni cruciali” nell’Ue e che “è fondamentale avere una voce e una rappresentanza greca forte, che permetta alla Grecia di far valere i propri interessi”. Secondo i sondaggi, il suo partito – Nea Dimokratia – dovrebbe uscire primo da questa tornata elettorale, con uno stacco di circa 15 punti su Syriza, principale forza dell’opposizione.

