‘Fmi posticipa la visita a Mosca dopo obiezioni alleati Kiev’

agenzia

Ft, pressioni da alcuni paesi europei

NEW YORK, 18 SET – Il Fondo Monetario Internazionale posticipa a data da destinarsi la sua prima attesa visita in Russia da quando Mosca ha lanciato l’invasione dell’Ucraina. Lo riporta il Financial Times, secondo il quale la decisione è legata alle pressioni degli alleati europei di Kiev. Gli ispettori del Fondo avrebbero dovuto visitare Mosca alla fine del mese per la visita di routine per la stesura dell’Article IV. Ma in una lettera Polonia, Danimarca, Finlandia, Lituania, Lettonia, Estonia, Islanda e Norvegia hanno messo in guardia delle conseguenze della visita dal punto di vista della reputazione del Fmi. “Avrebbe segnalato alla comunità internazionale che il Fmi è pronto a tornare al business as usual, compiendo un passo verso la normalizzazione delle relazioni con l’aggressore”, si legge nella missiva riportata dal Financial Times

