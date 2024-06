Fonte Israele, ‘negoziati solo in base al piano di Biden’

agenzia

Fine guerra e ritiro con negoziati e piena attuazione accordo

TEL AVIV, 18 GIU – Non ci saranno altri negoziati se non quelli incentrati sulla roadmap rilanciata dal presidente Joe Biden. Lo ha detto, citato da Ynet, un alto funzionario israeliano del gruppo negoziale. “Non esiste alcun fattore che possa cambiare questo. Non ci saranno – ha spiegato – negoziati su nessun altro piano, oltre a quello accettato dal Consiglio dell’Onu. La cessazione completa della guerra e il ritiro dalla Striscia di Gaza saranno possibili solo attraverso negoziati e la creazione di meccanismi per la piena attuazione dell’accordo”. “Occorre – ha concluso – la chiara certezza che Hamas non cambi al volo i termini dell’accordo”.

