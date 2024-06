Gentiloni, ‘sosterremo l’Ucraina tutto il tempo necessario’

agenzia

Sulle armi: 'Minaccia è consistente serve una risposta adeguata'

TORINO, 30 MAG – “L’importante penso sia conservare una linea molto chiara, che è la linea della Commissione europea, cioè che noi sosterremo l’Ucraina per tutto il tempo che sarà necessario”. Ad affermarlo, a margine di una visita al cantiere Pnrr del parco del Valentino di Torino, il commissario europeo Paolo Gentiloni interpellato a proposito del conflitto fra Russia e Ucraina. Gli è stato poi chiesto se questo significhi anche l’utilizzo di armi Nato per colpire la Russia e il commissario ha risposto ricordando che “questo è un dibattito che si sta sviluppando. Non spetta alla Commissione dire esattamente come ogni Paese deve comportarsi. Dobbiamo sapere che la minaccia è molto consistente – ha concluso – e che quindi la risposta deve essere adeguata”.

