Giamaica inviato soldati e agenti a Haiti per missione Onu

agenzia

Approvata da Consiglio sicurezza guidata da Kenya contro le gang

PORT AU PRINCE, 13 SET – Due dozzine di soldati e poliziotti giamaicani sono arrivati ;;ad Haiti per unirsi a una missione sostenuta dall’Onu e guidata dal Kenya per combattere le potenti bande armate locali. La Giamaica è il secondo Paese a unirsi alla missione, che è stata approvata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nell’ottobre 2023 e ha avuto inizio quando il primo contingente di polizia keniana è arrivato ad Haiti a fine giugno. All’inizio della settimana, le autorità della Giamaica hanno annunciato l’imminente spiegamento e hanno affermato che i 20 soldati e i quattro poliziotti lavoreranno a fianco dell’esercito e della polizia di Haiti per combattere le gang che controllano l’80% della capitale, Port-au-Prince.

