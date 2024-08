Giappone: tifone Shanshan più debole ma continuano disagi

agenzia

Il bilancio è di 6 morti e circa 100 feriti. Stop a treni e voli

TOKY0, 30 AGO – Si va progressivamente indebolendo il tifone Shanshan in Giappone, diretto nella area occidentale del Kyushu, dopo aver causato nei giorni scorsi almeno sei morti e più di 100 feriti, ma rimangono in atto le interruzioni ai servizi ferroviari e dei voli in un’ampia zona del versante ovest dell’arcipelago. Il lento passaggio ha provocato forti precipitazioni anche in aree distanti dal suo centro, oltre ai prolungati stop dei trasporti decisi per cautela dalle autorità locali. L’operatore JR Central ha temporaneamente cancellato tutti i treni superveloci Tokaido Shinkansen. Alcuni dei servizi tra Nagoya e Osaka sono ripresi dopo le 10 del mattino, ma le altre tratte sono state sospese per tutto il giorno. L’operatore ferroviario ha avvertito che i collegamenti tra Mishima e Nagoya, nel Giappone centrale, saranno interrotti per tutto il giorno di sabato, e anche le operazioni tra Tokyo e Mishima, nella prefettura di Shizuoka, saranno cancellate nella mattinata dello stesso giorno, con tempi di ripresa ancora da decidere. In alcune aree della prefettura, le precipitazioni nelle 48 ore fino al primo pomeriggio di venerdì avevano superato i 400 mm, ha dichiarato l’osservatorio meteorologico locale, aggiungendo che per la regione, compresa Shizuoka, sono previste piogge torrenziali fino a 300 mm nelle successive 24 ore. Venerdì JR West ha sospeso per tutto il giorno tutti i suoi servizi Sanyo Shinkansen tra Hiroshima e Hakata, nel Giappone occidentale, e ha ridotto significativamente il numero di treni in servizio tra Osaka e Hiroshima. Si prevede che i servizi sulla linea Sanyo Shinkansen saranno attivi sabato, ma il numero di treni sarà probabilmente ridotto. Jr Kyushu, nel frattempo, ha sospeso tutti i suoi servizi Kyushu Shinkansen per il secondo giorno, ma prevede un riavvio nella giornata di domani. Le due principali aerolinee, la All Nippon Airways e Japan Airlines hanno dichiarato che oggi cancelleranno o riprogrammeranno molti voli da e per gli aeroporti delle regioni sudoccidentali e occidentali. Il tifone ha ostacolato anche le attività delle principali aziende giapponesi: Toyota Motor ha dichiarato che 14 dei suoi stabilimenti resteranno fermi fino a lunedì mattina. Alle 18 di venerdì, la tempesta si trovava nei pressi di Imabari, nella prefettura sud-occidentale di Ehime, muovendosi lentamente verso nord-est con venti fino a 90 km/h e una pressione atmosferica di 994 ettopascal al suo centro.

