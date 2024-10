Grecia rinnova richiesta di risarcimento per II guerra mondiale

agenzia

Alla Germania, ma Steinmeier ribadisce: 'Per noi caso chiuso'

ATENE, 30 OTT – La Grecia ha rinnovato la sua richiesta di portare avanti dei negoziati con la Germania per ottenere un risarcimento per i danni subiti durante la Seconda guerra mondiale. “Il caso rimane pendente. È importante affrontare le questioni del passato”, ha dichiarato la presidente della Repubblica ellenica Katerina Sakellaropoulou al suo omologo tedesco, Frank-Walter Steinmeier, durante il loro incontro al palazzo presidenziale ad Atene, scrive Kathimerini. Steinmeier è impegnato in una visita ufficiale di tre giorni nel Paese mediterraneo, che si concluderà domani. Il presidente tedesco ha escluso la possibilità di nuove trattative per un risarcimento, quasi 80 anni dopo la fine della guerra. “La nostra posizione giuridica sulle riparazioni è diversa. Per noi, giuridicamente, la questione è considerata chiusa”, ha dichiarato. La questione delle riparazioni richieste da Atene a Berlino è emersa più volte dalla fine dell’occupazione nazista della Grecia durante la Seconda guerra mondiale. Le richieste hanno poi ripreso forza durante la crisi del debito greco e sono state sostenute tanto dai governi di sinistra che da quelli di destra.

