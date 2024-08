Grossi, ‘tracce di attacchi di droni a centrale Kursk’

agenzia

Il direttore dell'Aiea citato dalle agenzie russe

MOSCA, 27 AGO – Dopo avere visitato la centrale nucleare russa nella regione di Kursk, il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, ha affermato di avere “visto tracce di attacchi di droni” sul territorio dell’impianto. Lo riferiscono le agenzie russe. Grossi ha ribadito l’appello alle parti in conflitto perché la centrale non sia un obiettivo di attività militari in nessuna circostanza.

