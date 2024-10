‘Hamas pianificava attacco stile 11 settembre su Israele’

agenzia

Wp: 'Voleva abbattere le torri di Aviv anni prima 7 ottobre'

WASHINGTON, 12 OTT – Anni prima dell’assalto del 7 ottobre 2023, i leader di Hamas avevano pianificato un’ondata molto più aggressiva di attacchi terroristici contro Israele che prevedevano anche l’abbattimento di due grattacieli di Tel Aviv in stile 11 settembre. Secondo documenti del gruppo sequestrati dall’esercito israeliano di cui il Washington Post ha preso visione, Hamas intendeva attaccare utilizzando treni, navi e e persino carri trainati da cavalli coinvolgendo i suoi alleati – Hezbollah e l’Iran -per un assalto coordinato contro Israele da nord, sud ed est, come ha già rivelato il New York Times. Secondo i documenti del 2021, pubblicati dal Washington Post, il leader di Hamas Yahya Sinwar aveva fatto appello a diversi alti funzionari iraniani – tra cui il leader supremo iraniano Ali Khamenei – per una ulteriore assistenza finanziaria e militare chiedendo all’Iran di trasferire loro 500 milioni di dollari insieme alla formazione di altri 12mila militanti di Hamas. L’appello era stato inviato, tra l’altro, anche a Ismail Qaani , comandante della forza Quds delle Guardie rivoluzionarie, ora sospettato di tradimento.

