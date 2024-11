Harris, ‘l’America è pronta per un nuovo inizio’

agenzia

'Lo slancio è dalla nostra parte, nuova strada senza divisioni'

WASHINGTON, 04 NOV – “Allentown, ci siamo. Manca solo un giorno a una delle elezioni più importanti della nostra vita e lo slancio è dalla nostra parte”: così Kamala Harris ad Allentown, Pennsylvania, in uno dei suoi ultimi comizi per convincere gli elettori indecisi del più importante stato in bilico. “L’America è pronta per un nuovo inizio. L’America è pronta per una nuova strada in cui vediamo i nostri concittadini americani non come un nemico, ma come un vicino”, ha detto ad una folla entusiasta che ha spesso interrotto il suo discorso con cori di “non torneremo indietro” e “Usa, Usa”.

