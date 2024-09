I 40 anni di Harry e i segnali di pace della famiglia reale: gli auguri su account e social

Royal family

I reali hanno scelto la stessa foto per fare gli auguri al duca di Sussex che vive con moglie e figli negli Stati Uniti

Dopo anni di tensioni, la famiglia reale britannica, per la prima volta dal 2021, ha fatto oggi gli auguri di buon compleanno al principe Harry che compie 40 anni. Il primo messaggio è stato pubblicato questa mattina sull’account ufficiale della famiglia reale.

«Auguriamo al Duca di Sussex un felicissimo compleanno», recitava il post su X. A questo ne è seguito un altro, altrettanto sintetico, pubblicato sull’account X del principe William e di sua moglie, la principessa Kate.Secondo i media britannici, l’ultimo messaggio di questo tipo risale al 2021. L’anno in cui il principe Harry e sua moglie Meghan hanno affermato, in una sensazionale intervista a Oprah Winfrey, che un membro della famiglia reale aveva messo in dubbio il colore della pelle del loro figlio Archie quando Meghan era incinta. Il colpo finale è arrivato all’inizio del 2023 con la pubblicazione di «Spare», l’autobiografia senza filtri e senza compromessi del principe, molto critica nei confronti della famiglia reale. A dimostrazione di queste tensioni, l’ultima apparizione pubblica del principe Harry insieme a suo fratello William risale al settembre 2022, in occasione dei funerali della regina Elisabetta II. Harry ha rivisto il padre, Carlo III, molto brevemente lo scorso febbraio, quando era stato annunciato il suo cancro.