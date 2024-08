Il Paraguay vuole tornare alla bandiera di Stroessner

agenzia

Sostituita 11 anni fa, una proposta di legge vuole ripristinarla

ASUNCION, 14 AGO – Un disegno di legge presentato da alcuni deputati guidati da Yamil Esgaib, del partito di destra Colorado, vuole reintrodurre in Paraguay la bandiera della dittatura. Caratterizzata da uno scudo al centro, era stata introdotta nel 1970 dal defunto dittatore Alfredo Stroessner, che durante il suo regime, dal 1954 al 1989, protesse centinaia di nazisti fuggiti dopo la Seconda guerra mondiale, tra cui Josef Mengele. La proposta è stata presentata il 18 luglio scorso alla Camera dei deputati con l’obiettivo di “rilanciare l’impegno nazionalista, autentico e rispettoso dei suoi abitanti”. Nell’articolo 8 si propone appunto di reintrodurre il famoso ‘bordo rosso’, con la scritta “Repubblica de Paraguay” in giallo. La bandiera della dittatura era stata bandita per decreto dall’ex presidente Federico Franco che nel 2013 l’aveva sostituita con la versione del 1842 con gli scudi originali. Proprio oggi ricorre l’anniversario dei 113 anni di questa bandiera.

