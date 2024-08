Il premier indiano Modi visiterà l’Ucraina

agenzia

Media: 'Il viaggio avrà luogo entro questa settimana'

NEW DELHI, 19 AGO – Il primo ministro indiano Narendra Modi visiterà l’Ucraina. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di New Delhi, settimane dopo che Kiev lo ha condannato per aver abbracciato il presidente Vladimir Putin durante una visita in Russia, tradizionale alleato dell’India. Il ministero degli Esteri indiano non ha fornito una data per la “visita in Polonia e Ucraina”, ma i media indiani suggeriscono che avrà luogo entro questa settimana.

