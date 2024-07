In Brasile approvato il regime d’urgenza per la legge tributaria

agenzia

Il testo passa direttamente alla plenaria del Parlamento

BRASILIA, 09 LUG – La Camera dei deputati brasiliana ha approvato con 322 voti favorevoli, 137 contrari e tre astensioni il regime di urgenza per il disegno di legge sulla riforma fiscale. Si sono espressi contro, tra gli altri, i rappresentanti del Partito liberale (Pl) di Jair Bolsonaro. Il testo, che riguarda le regole generali di funzionamento delle nuove imposte, il contributo sui beni e servizi federale, l’imposta sui beni e servizi di Stati e Comuni e l’Imposta selettiva, sarà votato già a partire da domani mattina. La regolamentazione della riforma fiscale è considerata la principale priorità dell’esecutivo brasiliano in questo semestre, e con l’approvazione dell’urgenza, spinta dal presidente della Camera, Arthur Lira del Partito progressista (Pp), il testo potrà essere analizzato direttamente in plenaria senza passare per le commissioni tematiche.

