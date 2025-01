In Venezuela gas lacrimogeno contro i cortei anti-Maduro

agenzia

Machado celebra la mobilitazione: 'E' un giorno storico'

CARACAS, 09 GEN – In Venezuela le forze dell’ordine hanno usato gas lacrimogeno contro i manifestanti nei cortei convocati dalla leader di opposizione María Corina Machado contro l’insediamento di Nicolas Maduro per il terzo mandato presidenziale. Casi si registrano nella regione di Maracay secondo il sito Es Noticia Venezuela, e nel Carabobo, stando al portale Infobae. Vari cortei si stanno muovendo in tutto il Paese al grido di ‘Gloria al bravo pueblo’, mentre Machado su X celebra la mobilitazione come “una giornata storica”. “Siamo milioni a chiedere la stessa cosa: che Maduro se ne vada e accetti che lo abbiamo sconfitto!”, afferma. Lo chavismo ha indetto per oggi una contro-manifestazione a sostegno di Maduro, sullo sfondo di una nuova ondata di arresti di leader dell’opposizione e della società civile. La repressione ha scatenato le condanne internazionali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA