Incendi in Canada, 25mila evacuati a Jasper su Montagne Rocciose

agenzia

ROMA, 25 LUG – Un violento incendio ha raggiunto la città canadese di Jasper, una popolare destinazione turistica sulle Montagne Rocciose canadesi, affollata di persone in vacanza. Sono oltre 25mila le persone evacuate. Le autorità hanno segnalato più di 170 incendi nella provincia occidentale dell’Alberta. Lo riporta il Washington Post. Il Parco Nazionale di Jasper ha dichiarato in un post sui social media che ci sono stati danni significativi all’interno della città. Migliaia di persone sono fuggite dalle loro case dopo un ordine di evacuazione diramato a inizio settimana. La Bbc scrive che secondo il BC Wildfire Service, la regione è stata colpita da oltre 58.000 fulmini nell’ultima settimana, provocando nuovi incendi dopo un’ondata di calore durata tre settimane. Sono al lavoro 1.900 vigili del fuoco dell’Alberta, assistiti da personale proveniente dall’Alaska e dall’Australia. Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha scritto sui social media che l’Alberta ha richiesto l’assistenza federale per gli incendi, aggiungendo che “stiamo mobilitando tutte le risorse necessarie disponibili”. L’epidemia di incendi di quest’estate arriva dopo una stagione di incendi senza precedenti in Canada, durante la quale sono bruciati più di 45 milioni di acri e il fumo ha influenzato la qualità dell’aria nel Paese e in ampie zone degli Stati Uniti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA