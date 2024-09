Incendio nel Parco nazionale di Brasilia, Lula sorvola l’area

agenzia

La capitale del Brasile ha completato 145 giorni senza pioggia

BRASILIA, 16 SET – Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, e la ‘first lady’ Janja, hanno sorvolato il Parco nazionale di Brasilia dopo che la regione è stata colpita da un incendio iniziato all’esterno e che ha già distrutto 1.200 ettari, secondo l’Istituto Chico Mendes per la conservazione e la Biodiversità (ICMBio). La capitale del Brasile ha attraversato 145 giorni senza pioggia ed è a tre giorni dal raggiungere la seconda peggiore siccità nella sua storia. In un post sul social BlueSky, Lula ha sottolineato che “il governo federale collabora con i vigili del fuoco del Distretto Federale per aiutare a combattere le fiamme”. Il capo dello Stato ha inoltre precisato che la polizia federale ha 52 indagini aperte contro i responsabili di incendio doloso e che oggi parlerà con la ministra dell’Ambiente, Marina Silva, “per discutere ulteriori azioni per affrontare questa emergenza climatica”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA