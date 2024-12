Jolani, ‘Siria non sarà base per attacchi contro Israele’

agenzia

'Ma Stato ebraico deve fermare raid e lasciare il Golan'

LONDRA, 17 DIC – La Siria “non verrà utilizzata” come base per attacchi contro Israele o qualsiasi altro Stato. Lo ha detto Abu Mohammad al-Jolani, il capo della coalizione islamista che ha preso il potere a Damasco, in un’intervista al britannico Times. Allo stesso tempo il leader ha sottolineato che lo Stato ebraico deve porre fine agli attacchi aerei in Siria e ritirarsi dal territorio occupato nel Golan siriano dopo la caduta di Bashar al-Assad. “La giustificazione di Israele era la presenza di Hezbollah e delle milizie iraniane, e quella giustificazione è venuta meno”, ha aggiunto.

