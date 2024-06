La Francia al voto per il rinnovo del Parlamento: affluenza record, favorito il Rassemblement National di Marine Le Pen

Le ELEZIONI

Urne aperte in Francia dove si tiene oggi il primo turno delle elezioni per il rinnovo del Parlamento. I francesi sono chiamati ad eleggere i deputati che daranno vita alla nuova Assemblea, dopo che il presidente Emmanuel Macron – alla luce del risultato delle Europee del 9 giugno – ne ha deciso lo scioglimento.

I sondaggi danno vincente l’estrema destra del Rassemblement national, vittoria che determinerebbe l’inizio di un periodo di coabitazione con lo stesso Macron. Sono 49 milioni i francesi chiamati al voto e per la prima volta l’estrema destra bussa alle porte del potere con la convinzione di poter entrare dopo decenni nel «Palazzo». Per ora Palais Matignon, sede del governo, dove fra 8 giorni Jordan Bardella, 28 anni, delfino di Marine Le Pen, potrebbe diventare il nuovo primo ministro. Ma, nei piani personali della leader, c’è l’altro «Palazzo», l’Eliseo, che nel 2027 Emmanuel Macron lascerà al termine di due mandati. L’ultimo di questi, rischia di restare nella storia come il periodo della Quinta repubblica che ha aperto la strada al Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen, eredi del Front National (FN) di Jean-Marie Le Pen.

La grande tensione di questo momento politico ha portato molti francesi alle urne. I dati sull’affluenza al 25,90% alle 12 forniti dal ministero degli Interni francese mostrano un risultato mai visto nel 21esimo secolo, come fa notare Le Figaro. Al primo turno delle elezioni legislative del 2017, infatti, la partecipazione era stata del 19,24%, del 21,06% nel 2012, del 22,56% nel 2007 e del 19,7% nel 2002. Nel 1997, durante le ultime elezioni legislative anticipate, a mezzogiorno l’affluenza era stata del 22,74%.