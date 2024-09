La Giordania al voto in elezioni oscurate dalla guerra a Gaza

agenzia

Si sceglie il nuovo Parlamento, oltre 5 milioni aventi diritto

AMMAN, 10 SET – Più di cinque milioni di giordani sono chiamati ai seggi oggi per eleggere i loro parlamentari in un’elezione oscurata dalla guerra a Gaza e dalle preoccupazioni per il crollo del turismo, un settore vitale per l’economia del regno. È il primo voto da quando una riforma del 2022 ha aumentato il numero di seggi alla Camera, riservandone di più alle donne e abbassando l’età minima per i candidati. I seggi sono aperti fino alle 19:00, ora locale, e i risultati sono attesi entro 48 ore. Gli analisti si aspettano un alto tasso di astensione. Dall’inizio della guerra a Gaza, oltre undici mesi fa, la Giordania ha registrato un calo del turismo, un settore che rappresenta circa il 14% del prodotto interno lordo. Inoltre, il debito pubblico si avvicina a 50 miliardi di dollari e il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 21% nel primo trimestre. È improbabile che queste elezioni sconvolgano l’equilibrio politico del regno dove, secondo la Costituzione, il re mantiene il controllo sulle questioni strategiche. I candidati includono leader tribali, centristi, esponenti della sinistra e islamisti del più grande gruppo di opposizione del Paese, l’Islamic Action Front, affiliato alla Fratellanza Musulmana.

