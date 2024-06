Le Pen chiude la campagna, ‘alle urne per punire Macron’

agenzia

'Francia ed Europa meritano meglio di Von der Leyen'

PARIGI, 02 GIU – Davanti ad oltre 5.000 simpatizzanti al Dome di Parigi, Marine Le Pen ha aperto questo pomeriggio l’evento del Rassemblement National che concluderà la campagna elettorale per le europee del 9 giugno. In un discorso di 25 minuti, la leader del partito – introducendo il discorso conclusivo del capolista Jordan Bardella – ha criticato l’Europa ed Emmanuel Macron, invitando tutti ad andare alle urne per “punire” il presidente domenica 9 giugno. Il Rassemblement National è dato sicuro vincitore con largo vantaggio da tutti i sondaggi con circa il 32% delle preferenze, circa il doppio degli inseguitori, il partito della maggioranza Renaissance e quello del Partito socialista-Place Publique di Raphael Glucksmann. Tanti applausi per la Le Pen e abituali cori di “Marine Présidente”: “Domenica prossima, è un appuntamento importantissimo, uno scrutinio decisivo per il nostro futuro – ha detto Marine Le Pen fra gli applausi – quella di Macron è stata una politica stupida, rovinosa e ingiusta”. “Il partito del presidente – ha continuato – si chiama Renaissance (Rinascimento), ma dovrebbe chiamarsi Enterrement (Funerale). Macron ha fatto 1.000 miliardi di debiti in 7 anni”. Quanto all’Unione europea, “non ha mantenuto nessuna delle promesse che vi aveva fatto”.

