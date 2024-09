L’Iran minaccia ‘misure in risposta a sanzioni Ue ostili’

agenzia

Imposte da Regno Unito, Germania e Francia

TEHERAN, 11 SET – L’Iran ha minacciato di prendere “misure” in risposta alle sanzioni “ostili” imposte da Regno Unito, Germania e Francia, che accusano Teheran di avere inviato missili balistici alla Russia per l’uso in Ucraina. “Questa azione dei tre Paesi europei è la continuazione della politica ostile dell’Occidente e del terrorismo economico contro il popolo iraniano, che dovrà affrontare l’azione appropriata e proporzionata della Repubblica islamica dell’Iran”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Nasser Kanani.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA