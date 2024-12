Lula sta bene e può tornare regolarmente al lavoro a Brasilia

agenzia

Esito positivo per i controlli dopo gli interventi al cervello

SAN PAOLO, 19 DIC – Le condizioni di salute del presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva sono ottime e potrà tornare regolarmente al suo lavoro a Brasilia. Lo ha detto il medico personale del capo dello stato, Roberto Kali Filho, informando sull’esito positivo delle visite di controllo effettuate questa mattina, a pochi giorni dalle dimissioni di Lula – la scorsa domenica – dopo aver subito due operazioni chirurgiche al cervello per un’emorragia. “Gli esami hanno mostrato una situazione ottima. Le sue condizioni generali sono buone e l’equipe medica lo ha autorizzato a partire per Brasilia già oggi. Dovrebbe andarci più tardi”, ha detto Kalil all’uscita dell’ospedale Sirio-Libanese di San Paolo, sottolineando che “d’ora in poi” sarà seguito dalla dottoressa Ana Helena Germoglio che assisterà il presidente per le prossime settimane in cui sarà sottoposto a periodici esami di controllo”. L’unica indicazione è non di fare esercizio fisico. “Ovviamente svolgerà attività normali, perché la parte cognitiva è perfetta”, ha aggiunto Kalil. Domani il presidente sarà a pranzo con i suoi ministri nel tradizionale incontro di fine anno.

