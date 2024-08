Machado, Maduro ‘sempre più isolato’ in Patria e all’estero

agenzia

La leader delle opposizioni evidenzia la pressione su Caracas

CARACAS, 08 AGO – A oltre una settimana dalla contestata proclamazione della vittoria alle elezioni presidenziali del 28 luglio Nicolás Maduro “è sempre più isolato”, sia in Patria che a livello internazionale. Lo ha detto la leader dell’opposizione Maria Corina Machado nel corso di un’intervista a un gruppo di giornalisti venezuelani ripresa da Infobae. Secondo l’ex deputata conservatrice, fatta eccezione per alcuni Paesi, “in America ed Europa nessuno ha riconosciuto i risultati forniti dal Consiglio nazionale elettorale (Cne) e al contrario, tutti hanno espresso critiche, senza contare le decine di governi che hanno già riconosciuto Edmundo González Urrutia come presidente eletto”. Per Machado, alle maggiori pressioni su Caracas provenienti dell’esterno, si aggiungono le critiche interne. In Patria “attualmente il suo sostegno è limitato all’alta dirigenza militare. Ma i membri delle forze armate sanno cosa è successo nei seggi elettorali e c’è un’enorme resistenza da parte di militari e poliziotti a reprimere in modo massiccio le proteste in piazza”, ha affermato.

