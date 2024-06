Media, scontri a Tel Aviv tra polizia e manifestanti, un arresto

agenzia

Organizzatori della marcia: 'Siamo 120mila'

ROMA, 01 GIU – Scontri sono in atto a Tel Aviv tra polizia e manifestanti anti governativi. Lo riportano Ynet e Haaretz precisando che un dimostrante è stato arrestato. Migliaia di israeliani sono nuovamente scesi in serata per le strade della città israeliana, tornando a chiedere al governo del primo ministro Netanyahu che firmi un accordo con Hamas che preveda il rilascio dei prigionieri israeliani detenuti a Gaza. Secondo gli organizzatori a Tel Aviv sono scesi in piazza almeno 120mila persone. Proteste sono state organizzate anche in altre città del Paese, tra cui Gerusalemme e Cesarea.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA