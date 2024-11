Media, shock tra i funzionari del Pentagono dopo nomina Hegseth

agenzia

Politico: 'Allarme per un uomo che è solo personalità di Fox'

ROMA, 14 NOV – “La gente è scioccata, è solo una personalità di Fox News che non ha mai lavorato nel governo”: a poche ore dalla nomina di Pete Hegseth come prossimo segretario alla Difesa da parte di Donald Trump, è shock tra i funzionari del Pentagono, come racconta Politico. Hegseth, se confermato dal Senato, guiderebbe 1,3 milioni di truppe attive in uniforme e oltre 750.000 civili, terrebbe incontri controversi con gli alleati degli Stati Uniti e svilupperebbe opzioni di attacco contro lo Stato islamico e i proxy iraniani. “Ti fideresti di lui per gestire Walmart?”, ha detto un ex funzionario del Pentagono, facendo riferimento alla nota catena di supermercati americani. “Perché abbiamo lo stesso numero di dipendenti” della catena commerciale, ha concluso.

