Migrante muore tentando di attraversare la Manica

agenzia

Il corpo a bordo di una barca sovraffollata

LILLE, 28 LUG – Un migrante è morto nel tentativo di attraversare la Manica dalla Francia settentrionale alla Gran Bretagna, è il settimo decesso da metà luglio, ha annunciato l’autorità marittima francese. La persona morta è stata trovata a bordo di un’imbarcazione sovraffollata dopo che i passeggeri avevano lanciato una richiesta di aiuto. Si tratta di un “nuovo fenomeno di persone che muoiono in mare non per annegamento (ma) per malattia o per schiacciamento” è stato sottolineato dall’autorità marittima.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA